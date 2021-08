16 SHARES Condividi Tweet

Brucia un impianto industriale di Pietradefusi. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per l’incendio divampato nella tarda serata di ieri nello stabilimento. Le fiamme hanno completamente distrutto la struttura dove erano depositate stufe a pellet, forni e pedane in legno. Danni anche a altri due opifici confinanti, una falegnameria e un’azienda per la lavorazione della frutta secca.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti.

La sala operativa del Comando di via Zigarelli dei Vigili del Fuoco ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Grottaminarda, una dal distaccamento di Montella, una dalla sede centrale, supportate anche da due autobotti e un’autoscala. Lunghe e delicate le operazioni di spegnimento sono durate più di otto ore e hanno permesso la messa in sicurezza della struttura.

