Ance Avellino, nell’ambito delle attività di analisi e monitoraggio dei bandi del PNRR, ha promosso un Tavolo tecnico con il Diciv (Dipartimento di Ingegneria civile) dell’Università degli studi di Salerno nelle persone del Direttore Prof. Rizzano, del Prof. De Mare, del Prof. Fiore, del Prof. Gerundo, del Prof. Guida, del Prof. Grimaldi, della Prof.ssa Como e altri docenti.

In seno al Tavolo tecnico istituito presso il DICIV, alla presenza del Presidente Michele Di Giacomo, della Direttrice Linda Pagliuca e di una rappresentanza del Consiglio Direttivo dell’Associazione Costruttori Edili di Avellino, si è concordato di voler sostenere e supportare i Comuni della Provincia di Avellino, in particolare i borghi storici, attraverso la sottoscrizione di accordi di partenariato nell’ambito del “BANDO PNRR – “ATTRATTIVITA’ DEI BORGHI “LINEA DI INTERVENTO B”.

Il bando nazionale, pubblicato dal MIC, Ministero della Cultura, punta alla rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici ed in particolar modo alla riqualificazione e ri-funzionalizzazione di almeno un immobile di proprietà dell’Ente beneficiario. Dopo uno studio attento dei progetti, già elaborati dai Comuni, ANCE E DICIV hanno selezionato n. 7 iniziative che vedono coinvolti un totale di 13 comuni e Ance Avellino ha offerto il partenariato in forma singola ad ulteriori n. 2 Comuni della provincia.

Gli accordi di partenariato rappresentano un esempio virtuoso di come siano proficue le sinergie qualificate sul territorio tra il mondo delle Imprese, l’Università e gli Enti locali. Da questa esperienza deriva una collaborazione sempre più intensa tra Ance Avellino e il mondo Accademico e si conferma una forte collaborazione con il territorio che in questo momento storico ha la grande opportunità di attivare finanziamenti significativi per lo sviluppo delle aree interne.



I Comuni che hanno aderito sono:

COMUNE DI BAIANO

COMUNE DI NUSCO

COMUNE DI DOMICELLA

COMUNE DI ZUNGOLI

COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI: Sant’Angelo dei Lombardi (Comune Capofila) con Sant’Angelo a Scala.

COMUNE DI CAIRANO: Cairano (Comune capofila) con Castelvetere sul Calore e Montemarano.

COMUNE DI CHIUSANO SAN DOMENICO: Chiusano San Domenico {Comune Capofila) con Ospedaletto D’Alpinolo.

Partenariato in forma singola di Ance Avellino

COMUNE DI LAPIO: Lapio (Comune capofila) con San Mango sul Calore e Torre Le Nocelle.

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA

