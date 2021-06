16 SHARES Condividi Tweet

Lunedì 14 giugno il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia sarà in Prefettura ad Avellino per partecipare al primo di una serie di incontri con la Provincia ed i sindaci del territorio per avviare un’analisi delle tipologie d’interventi necessari alla realizzazione della stazione Hirpinia e per cogliere l’occasione di utilizzare i fondi del PNRR per i progetti infrastrutturali di collegamento con la stessa.

“Si tratta – spiega il sottosegretario – di una prima occasione per ‘fare sistema’ tra soggetti pubblici e coordinare un processo unitario intorno ad un’opera strategica di interesse nazionale, la Napoli – Bari, che deve essere un’occasione per elevare la qualità della vita e per attrarre investimenti, turismo, nell’ottica di costruire opportunità in un territorio che è altrimenti destinato alla desertificazione. Si tratta di costruire e chiunque si farà portatore di contributi di idee e progetti sarà il benvenuto. Tutti desideriamo lo sviluppo di un territorio che ci è caro all’interno di un piano di sviluppo di tutto il paese.

L’obiettivo è quindi quello di realizzare la massima sinergia, con il coinvolgimento di tutti gli Enti territoriali, per garantire la realizzazione nei tempi previsti delle infrastrutture ferroviarie e il reperimento dei fondi necessari alla realizzazione della viabilità di collegamento tra la Stazione Hirpinia, lo scalo merci e il territorio, garantendo adeguati collegamenti stradali verso aree strategiche del territorio. Si tratta di valorizzare tutta l’area interessata dal tracciato dell’alta Velocità. Questo ciclo di incontri, questo di Avellino ed i prossimi di Caserta e di Napoli, rappresentano il preludio alla crescita sociale ed economica di una regione che ha legittime aspettative di sviluppo– conclude Sibilia”.

