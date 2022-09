Politiche 2022, l’ex premier Conte ad Avellino

14 SHARES Condividi Tweet

Si riscalda il clima elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Il Movimento Cinquestelle, che ad Avellino schiera il vicepresidente del partito Michele Gubitosa, cala l’asso con la visita domenica 4 Settembre dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’avvocato sarà a partire dalle 9.30 su corso Vittorio Emanuele, all’altezza del Circolo della stampa, per incontrare prima i giornalisti e poi cittadini ed elettori. E Conte è anche il primo big nazionale a scendere in Irpinia in questa campagna elettorale.

