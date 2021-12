18 SHARES Condividi Tweet

Un 2021 da incorniciare per il talentuoso pasticciere di Ariano Irpino, Pompilio Giardino, che inserisce un nuovo e importante risultato in questo anno di successi. Il giovane artigiano del Tricolle ha conquistato il primo posto per la categoria Miglior Panettone Artigianale al Cioccolato al concorso “Mastro Panettone”.

Pompilio Giardino ha vinto contro blasonati pasticcieri di tutto lo stivale. Una nuova soddisfazione per lui e tutta la squadra che collabora con lui. Una soddisfazione per tutta la famiglia di Confartigianato Avellino. Questo primo posto segue altri premi ottenuti nei mesi scorsi: la medaglia d’oro al Campionato Mondiale per il migliore panettone innovativo; primo classificato al “Tenzone del Panettone” per il migliore panettone artigianale al caffè; terzo posto nella classifica per il panettone tradizionale al concorso “Panettone Senza Confini”. Da addetti ai lavori, e non solo, Pompilio Giardino è considerato tra i top pasticcieri italiani.

Da parte di Confartigianato Avellino le congratulazioni a Pompilio Giardino: “Sta portando in alto il nome dell’Irpinia. La sua attività sta consentendo di fare conoscere le qualità delle produzioni artigianali di eccellenza della nostra provincia”.

