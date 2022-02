Popolo e territorio, D’Onofrio lascia la presidenza a Marrucci e Pannese

22 SHARES Condividi Tweet

L’Associazione politico-culturale “Popolo e Territorio” si è riunita, nella serata di ieri, in riferimento alle linee programmatiche, per discutere delle prossime iniziative, ove si ritiene inderogabile e prioritario riprendere, con estrema sollecitudine, le attività sul territorio e tra la gente , in merito alle tante tematiche, in particolare sociali, ma anche culturali, economiche e politiche.

Con un rinnovato spirito che contraddistingue da sempre l’Associazione nella fattiva promozione di azioni tese ad aggregare, perché l’aspetto centrale si conferma quello del coinvolgere, del saper ritrovarsi: “creare e rilanciare momenti di socialità e di interazione umana”, soprattutto nel corso di una pandemia lunga e segnante, nel quale tunnel sembra intravedersi, finalmente, la luce.

Nel corso dell’assise è emersa, poi, da parte del Presidente Americo D’Onofrio, la necessità di lasciare l’incarico finora svolto “per motivi personali e professionali sopraggiunti”, ove non vi è al momento la possibilità di garantire, soprattutto in questa fase urgente e stringente, la costante presenza ed un esaustivo impegno, come sempre operato, nell’interesse pieno dell’Associazione.

Al margine di quanto si è deciso, dunque, il nuovo Ufficio di Presidenza, che garantirà la rapida prosecuzione operativa, nelle persone di Domenico Marrucci e Sara Pannese, quest’ultima già vicepresidente. Nell’ottica dell’immediatezza e nel solco di quanto già fatto e con un necessario rinnovato dinamismo ed opera di ampliamento, come la realizzazione, nel breve, di un proprio Sito internet e di una Radio territoriale. Si è deciso, inoltre, date le situazioni accorse e per la recrudescenza del virus dei mesi scorsi nelle comunità irpine, di prorogare il tesseramento fino al 31 marzo 2022.

Riguardo all’organigramma associativo, quindi, il Direttivo è stato così riformulato, approvato e deliberato, ovvero suddiviso in:

1) Ufficio di Presidenza: composto da Domenico Marrucci e Sara Pennese;

2) Ufficio delle due Commissioni esecutive: composto dalla prima “Politica, Istituzioni ed Enti” con i responsabili Giovanni Di Biasi, Americo D’Onofrio, Antonio Volpe, e dalla seconda “Promozione sociale, Cultura ed Economia” con i responsabili Michelangelo Miele, Raffaele Balestrieri, Luigi Gaudiosi;

3) Ufficio del Comitato dei Garanti: composto da Luigi Caggiano, Antonio Goldone, Gerardo De Bernardo.

Confermati gli incarichi a Robertino Meninno in qualità di Segretario e ad Antonio Solimene in qualità di Tesoriere. La comunicazione, infine, sarà affidata all’Ufficio delle Commissioni esecutive.

