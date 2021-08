Presidi in Alta Irpinia: conferme e novità da Calitri a Lioni

22 SHARES Condividi Tweet

Consueto valzer di poltrone nella scuola irpina. Sono stati nominati ieri 14 dirigenti scolastici per altrettanti istituti della provincia di Avellino che erano rimasti scoperti, sebbene soltanto due fossero sottodimensionati. Con la nomina dei reggenti da parte dell’Ufficio scolastico regionale ora le scuole possono iniziare a lavorare per la riapertura di settembre, quando complice la campagna vaccinale gli studenti dovrebbero tornare stabilmente in classe.

Il quadro in Alta Irpinia. In diversi casi le reggenze sono riconferme. Così a Calitri l’istituto superiore “Maffucci” sarà di nuovo guidato dal preside Gerardo Cipriano, titolare al “De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi; mentre il comprensivo “Manzi” sarà ancora seguito da Pietro Petrosino. Resta invariata pure la dirigenza dell’Istituto “Kennedy” di Ñusco affidato a Emilia Strollo che è preside pure del “D’Aquino” di Montella. All’omnicomprensivo di Lacedonia invece arriva Rita Silvana Solimine. La dirigenza qui era stata lasciata scoperta da Patrizia Vece che dopo il trasferimento ottenuto dal collega Mario Iannaccone, ha incassato un posto da titolare al comprensivo di Lioni.

Le altre assegnazioni in reggenza: Franco Di Cecilia sarà reggente all’istituto comprensivo “Benedetto Croce” di Flumeri; arriva Luigia Trivisone a guidare la direzione didattica di Solofra, Massimiliano Bosco all’istituto comprensivo di Casalbore, Maria Teresa Palmieri guiderà l’istituto comprensivo “Pecorelli” di Pago (sottodimensionato), Giovanna Falzarano sarà reggente al “Caruso” di Altavilla, Marco De Prospo guiderà l’istituto comprensivo di Ariano e Antonio Spagnuolo sarà reggente all’istituto comprensivo “Di Prisco” di Fontanarosa. Calia Capasso guiderà l’istituto comprensivo “San Tommaso D’Aquino” di Grottaminarda, mentre al “Nobile Amundsen” del Vallo Lauro arriva Maria Grazia Manzo e Pietro Caterini sarà reggente all’istituto “Amatucci” di Avellino (sottodimensionato).

