Progetto pilota: ok alla convenzione, inizia il match per la presidenza

Al termine di una lunga partita a scacchi, a tratti estenuante, i sindaci dell’Alta Irpinia hanno approvato venerdì sera a Calitri la nuova convenzione del Progetto Pilota. Nuove regole per un nuovo strumento. Quella più rilevante riguarda innanzitutto le modalità per l’elezione del presidente e dei sei componenti del direttivo. E la possibilità, messa nero su bianco, di operare nell’ambito del Piano nazionale ripresa e resilienza.

La votazione della convenzione è arrivata all’unanimità. Mossa apparsa tattica dei demitiani per non finire “in minoranza”. Ma una voto che poteva arrivare anche dopo un minuto, non dopo tre ore, visto che la stessa convenzione dovrà comunque passare al vaglio dei 25 consigli comunali per la ratifica: ciò dovrà accadere entro il 31 luglio 2021. Solo dopo il passaggio nei consigli si potrà procedere all’elezione dei nuovi vertici. Ovviamente la partita politica si sposta a settembre, anche se di fatto già cominciata. Ogni sindaco avrà un voto per eleggere il presidente e un voto per eleggere il componente del comitato. Quest’ultimo può essere anche un delegato, il presidente dovrà essere necessariamente un sindaco.

Intanto si è anche stabilito che la sede del nuovo progetto pilota sarà a Calitri. O meglio, tornerà a Calitri. Nella seduta di ieri sono scintille tra le fasce tricolore. Stefano Farina, sindaco di Teora, conferma i dubbi sulla convenzione. E affonda: “Vedo scene di ipocrisia. Nei prossimi mesi raccoglieremo i problemi”. Il riferimento è alla presidenza. Mentre Franco Ricciardi, per Monteverde, si chiede a cosa serva aspettare mesi per cominciare a lavorare. “Ma non si era detto che occorresse fare presto?”. In due chiedono anche di votare oggi per blindare la presidenza, sono i sindaci di Rocca e Guardia, Guido Cipriano e Antonio Gentile. “E chi ha detto che mi candido?”, dice De Mita.

Ciriaco De Mita è in sala, silenzioso fino a quel momento. Calitri, Sant’Angelo dei Lombardi, Cairano, Lioni (con Michele Di Maio, Rosanna Repole, Luigi D’Angelis e Yuri Gioino) assicurano: “Nessuno sta parlando della presidenza e nessuno sta contestando la presidenza. Stiamo solo votando un regolamento”. Posizione ribadita sul finale anche dal sindaco di Sant’Andrea, Pompeo D’Angola. “Basta giochetti, io voglio comportarmi come un freddo tecnico e voglio portare a casa questa convenzione con il voto”. Michele Miele, sindaco di Andretta: “Lo dobbiamo a quelli che sono fuori da questa sala, ai nostri figli e ai nostri nonni”.

Lorenzo Melillo (Caposele) è rabbioso: “Finiamola con la dittatura delle minoranze e votiamo. La maggioranza è la democrazia, questa ricerca dell’unanimità ci sta frenando”. A sorpresa la risposta di Salvatore Vecchia (Cassano Irpino): “Sulla convenzione ci ho lavorato io e nessuno più di me vuole che sia approvata. Ma deve nascere nell’unità. E io sono stato il più feroce contro il presidente De Mita, ma se questo è il piano di discussione temo che il dopo-De Mita sarà anche peggio”.

