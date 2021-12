16 SHARES Condividi Tweet

“Esprimo grande soddisfazione per l’elezione a presidente della provincia di Avellino di Rino Buonopane del Partito Democratico. Il risultato è straordinario perché maturato in un contesto politico ed elettorale molto difficile. Per la vittoria di Buonopane è stata determinante l’unità ritrovata del Partito Democratico. Ringrazio davvero tutti per il grande senso di responsabilità. Adesso avanti uniti verso la celebrazione del congresso provinciale. Dopo anni di divisioni e lacerazioni interne, ci sono tutte le condizioni per dare finalmente un assetto stabile, unitario e forte al partito. Come è stato dimostrato anche da queste elezioni provinciali, l’unità è la condizione imprescindibile per continuare a vincere nel futuro”. Così in una nota l’on. Michele Bordo, commissario provinciale del Partito Democratico di Avellino.

