24 SHARES Condividi Tweet

La Pro loco Aquae Electae Quaglietta APS guidata dal presidente Rocco Avena compie 20 anni di attività. Per ricordare questo importante traguardo ha omaggiato il paese di due opere artistiche: un murales e un pannello in ceramica. Il murales che rappresenta Potamides una ninfa delle acque dolci è stato realizzato dallo street artist Amed ed è stato inaugurato lo scorso 14 agosto. Domenica 21 gennaio alle ore 11:00, invece, sarà inaugurata la seconda opera, ovvero un pannello in ceramica realizzato dal ceramista locale, maestro Antonio Russo. L’opera rappresenta costumi e luoghi di Quaglietta, molti dei quali non esistono più ma che sono ancora vivi nel ricordo delle persone anziane.

“Vuole essere questo un legame col passato, per unire vecchie e nuove generazioni. La manifestazione é stata inserita anche nella giornata Nazionale del Dialetto e delle lingue locali istituita dall’Unpli dal 2013 in quanto saranno letti brani in dialetto che spiegano elementi rappresentati nel pannello. Un ringraziamento va al primo presidente che ha fondato l’associazione, il dottore Mario Cuozzo, e a tutti i soci e volontari che si sono avvicendati in questo cammino e che hanno contribuito a raggiungere questo significativo traguardo”, riferisce l’associazione.

Condividi su: