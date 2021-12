Qualità della vita da Trieste in giù, Avellino 93esima

18 SHARES Condividi Tweet

Nulla di nuovo, poche sorprese. Nella classifica 2021 dell’indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita viene premiata la provincia di Trieste. Sul podio Milano e Trento, in una graduatoria stilata sulla base di vari indicatori chiusa da Trapani, Foggia e Crotone.

Male la Campania. 86esima posizione per Benevento, 89esima posizione per Salerno, 90esima per Napoli, 93esima per Avellino (che perde 9 posizioni rispetto al 2020). Ultima su scala regionale la provincia di Caserta (al numero 100).

La migliore del Sud Italia risulta essere Bari, alla posizione numero 71 e in crescita di un gradino rispetto all’anno precedente.

https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/

