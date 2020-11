22 SHARES Condividi Tweet

“Registriamo quattro nuovi casi di positività al Covid-19 nel nostro Comune. Come per tutti gli altri casi, sono in corso le procedure di controllo e verifica richieste dai protocolli e le verifiche richieste per ricostruire la catena dei contatti“. I contagi a Sant’Angelo dei Lombardi salgono a 13 in totale dall’inizio della seconda ondata. Una persona è invece guarita. Lo fa sapere l’amministrazione comunale che chiede a tutti “la massima attenzione” e di “adottare sempre tutte le misure precauzionali necessarie“.

Intanto sempre a Sant’Angelo è stata decisa con ordinanza la chiusura del Municipio al pubblico fino al 30 novembre 2020, fatti salvi i servizi essenziali ed il rilascio delle carte d’identità.

Va anche peggio a Lioni, in attesa del bollettino odierno dell’Asl Avellino. Così il sindaco Yuri Gioino sui social: “Come anticipato e come prevedibile anche a Lioni la situazione è in peggioramento. Registriamo ulteriori 6 contagi e probabilmente ce ne saranno altri nelle prossime ore. È il momento della responsabilità per ognuno di noi, se pensiamo che sia ancora consentito andare a cene con amici o avere comportamenti disinvolti dobbiamo anche essere consapevoli che in questo modo stiamo mettendo a rischio la nostra salute e soprattutto quella dei nostri genitori e dei nostri nonni. Segnalo che due nostre concittadine sono ricoverate in ospedale in condizioni non buone mentre una persona è stata ricoverata oggi. Questa è una battaglia in cui ognuno di noi deve fare la propria parte ed agire come se noi stessi o il nostro interlocutore possa essere fonte di contagio“.

Due i nuovi contagi a Bagnoli Irpino. In totale “sono 6 le persone interessate esposte ad alto rischio nel nostro Comune e riconducibili a 4 nuclei familiari – comunica il sindaco Teresa Di Capua -. Si trovano tutte già in isolamento fiduciario presso le loro abitazioni e in attesa dell’esame del tampone nei prossimi giorni osserveranno il necessario periodo di isolamento“.

Comments

comments

Condividi su: