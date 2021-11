Raid nella redazione del Quotidiano del Sud, Digos sul posto

20 SHARES Condividi Tweet

Ignoti nella notte si sono introdotti nella redazione de “Il Quotidiano del Sud” in via Annarumma ad Avellino e hanno messo a soqquadro la redazione, devastando l’archivio. La scoperta nella mattinata. Sul posto le Forze dell’Ordine e la Digos.

“Si tratta di un gesto ignobile e gravissimo. Auspichiamo che le forze dell’ordine e magistratura facciano subito chiarezza su quanto accaduto, individuando i responsabili”, affermano il segretario regionale del Sindacato unitario giornalisti della Campania Claudio Silvestri e il segretario provinciale di Avellino Amedeo Picariello che esprimono solidarietà e vicinanza ai colleghi del quotidiano: “Ai giornalisti e al direttore Gianni Festa giunga il nostro abbraccio e l’esortazione a non fermarsi di fronte a nessun tipo di intimidazione. Il sindacato è dalla vostra parte”.

Anche l’Ordine dei Giornalisti della Campania esprime solidarietà nei confronti della redazione di Avellino del “Quotidiano del Sud – Corriere” per l’ignobile e deprecabile gesto compiuto da ignoti nella notte, che hanno devastato la redazione di via Annarumma.” Ci affidiamo alle Forze dell’Ordine affinché facciano luce su quanto accaduto. Siamo vicini al direttore Gianni Festa e a tutti i colleghi della testata avellinese. A loro lanciamo l’invito a non lasciarsi intimidire da azioni vili. L’Ordine è sempre al vostro fianco”, scrive il presidente Ottavio Lucarelli.

