Re.Start Picentini è un progetto per la valorizzazione, la salvaguardia e la promozione del Parco Regionale dei Monti Picentini e dei Comuni rientranti nel suo territorio, che porta la firma dell’associazione montellese AMA Next Generation. Giunta al terzo anno di attività sul territorio e per il territorio, l’associazione intraprende un percorso nuovo che mira a proteggere il patrimonio culturale e naturale, educare la collettività al rispetto dell’ambiente e contribuire allo sviluppo dell’economia dell’area di riferimento.

Le vie d’acqua è il tema scelto per il 2022, affrontato innanzitutto nella sezione di Re.Start Picentini dedicata alla Tutela e alla Salvaguardia attraverso una campagna di divulgazione rispetto al Deflusso Minimo Vitale e all’uso corretto della risorsa idrica. Strettamente correlata è la sezione dedicata alle azioni di Sensibilizzazione che nei mesi scorsi ha visto coinvolti i ragazzi e le ragazze dell’Istituto R.D’Aquino attraverso dibattiti durante le assemblee di istituto ed escursioni nel Parco regionale. Oltre queste attività che hanno occupato AMA dall’inizio dell’anno non mancherà una folta programmazione estiva che vede l’introduzione di una grande novità, inclusa nella sezione Sport e Benessere Sociale: Ama Beach Volley. AMA offrirà uno spazio ricreativo e di aggregazione nel cuore del paese con l’idea che lo sport non abbia soltanto valore ludico, ma spesso svolge un ruolo fondamentale nell’educazione delle giovani generazioni e non solo. Non potrà mancare l’ormai consueto appuntamento con Ama Camping e con l’Electric Mountain Festival, che si svolgeranno nel mese di agosto sull’altopiano di Verteglia. L’area Cultura e Promozione ha in serbo molte sorprese per la nuova stagione: turisti affezionati e di passaggio potranno usufruire dell’accoglienza all’Ama Camping e di tutti i nuovi servizi connessi. Le attività di AMA non si fermeranno con la fine dell’estate ma proseguiranno con la Formazione e una serie di corsi volti a offrire gli strumenti necessari per acquisire nozioni e competenze professionalizzanti da applicare sul territorio per promuovere l’occupazione e una crescita economica duratura.

Re.Start Picentini gode del patrocinio morale del Parco Regionale dei Monti Picentini e del Comune di Montella, è realizzato grazie al supporto di persone e realtà locali che hanno deciso di sostenerlo apportando il proprio contributo all’iniziativa.

L’estate di AMA sarà inaugurata il 25 giugno presso la pista di pattinaggio di Montella in via Ippolita Panico con l’apertura dell’AMA Beach Volley, un grande ritorno per l’estate montellese dopo due anni di stop a causa della pandemia. AMA Beach Volley sarà un’occasione di socializzazione e svago e fino al 24 luglio offrirà un luogo di incontro dove sarà possibile scegliere tra una partita a beach e una a ping pong, o semplicemente si potrà usufruire del servizio food e bar per spendere un po’ del proprio tempo in compagnia dello staff.

