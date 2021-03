22 SHARES Condividi Tweet

“Finalmente anche nella città di Avellino partono i Progetti Utili alla collettività (Puc), destinati ai precettori del Reddito di cittadinanza”. Così il Sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, nell’apprendere che l’amministrazione comunale del capoluogo irpino ha deliberato in giunta l’attuazione dei Puc promossi dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali.

“Quattro progetti che daranno lavoro complessivamente a 290 cittadini avellinesi in ambiti sociali spesso carenti di servizi adeguati – prosegue Sibilia- Si parte da “A scuola sicuri”, progetto finanziato grazie al Pon sicurezza del Ministro dell’Interno, che andrà ad incidere sul miglioramento della mobilità scolastica. I 50 beneficiari coinvolti avranno il compito di favorire l’attraversamento pedonale dei bambini, disciplinare il traffico intorno agli istituti, soprattutto all’ingresso e all’uscita dove si possono generare situazioni di maggiore rischio con auto in doppia fila”. Al progetto di sicurezza scolastica, si aggiungono quelli per l’assistenza e compagnia a persone anziane sole (Ti do una mano- 70 beneficiari), manutenzione degli spazi e dei beni pubblici ( Me ne prendo cura- 70 beneficiari) e infine quello rivolto alla salvaguardia del patrimonio ambientale (Cuore verde- 100 beneficiari).

“I PUC rappresentano una occasione di inclusione e crescita per i precettori e per la collettività – dice ancora Sibilia- I progetti, infatti, saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l’impiego o presso il Servizio sociale del Comune”.

“L’attuazione di progetti che da un lato garantiranno lavoro alle persone, dall’altro andranno ad incidere sulle carenze di personale delle pubbliche amministrazioni- prosegue l’esponente di Governo- sono la conferma del vero scopo del Reddito di cittadinanza che, oltre a rilanciare l’economia del Paese, è sempre stato quello di rendere i percettori utili alla collettività”.

Il Sottosegretario irpino ringrazia il Comune di Avellino “per aver colto questa opportunità, con l’auspicio che tutte le altre amministrazioni comunali faranno lo stesso. Da parte del Governo resta la disponibilità ad offrire il massimo supporto. Sapere che 290 cittadini Avellino hanno trovato un’occasione di lavoro in un momento come questo- conclude Sibilia- assume un valore ancora più significativo mentre il mondo occupazionale è stato messo a dura prova dalla crisi finanziaria generata dall’emergenza sanitaria da Covid 19.

Il Governo continuerà a lavorare per far uscire il nostro Paese dall’emergenza, non solo sanitaria. Il piano del Next Generation EU va proprio sul solco già tracciato, un pacchetto di misure per la ripresa definitiva dell’economia”.

