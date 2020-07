16 SHARES Condividi Tweet

Forza Italia scioglie la riserva e mette sul piatto i quattro nomi irpini per la lista delle elezioni regionali. Scendono in campo tra i berluscones: Antonio Aufiero, ex sindaco di Pratola Serra; Giovannantonio Puopolo, ex presidente del Consiglio comunale di Ariano Irpino; Antonia Ruggiero, ex consigliera regionale; Filomena Del Gaizo, ex sindaco di Contrada.

Resta fuori dalla partita il consigliere provinciale Franco Di Cecilia che però dovrebbe assumere il ruolo di coordinatore provinciale, casella al momento occupata dall’europarlamentare Fulvio Martusciello, nelle funzioni di commissario. Gli azzurri sono il primo partito del centrodestra a chiudere la quadra. In alto mare la compagine che fa riferimento a Francesco Pionati, al lavoro Fratelli d’Italia e la Lega. Gli uomini di Matteo Salvini sono alle prese con una difficile battaglia interna: quattro donne e tre uomini in lizza per quattro posti, due per genere. In bilico la candidatura del sindaco di Cassano Irpino Salvatore Vecchia.

Comments

comments

Condividi su: