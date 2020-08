18 SHARES Condividi Tweet

Dopo giornate di frenetiche trattative, anche con il coinvolgimento dei livelli del partito, il Pd scioglie le riserve e chiude la lista per le Regionali. In campo oltre agli uscenti Rosetta D’Amelio (presidente del Consiglio regionale) e Maurizio Petracca (presidente della commissione Agricoltura), che avevano firmato la candidatura già nella giornata di ieri, correranno Antonella Meninno e Michelangelo Ciarcia.

In particolare sul nome del presidente Alto Calore si è a lungo concentrato il confronto interno al partito e la battaglia con un altro aspirante candidato, l’ex presidente del Consiglio comunale di Avellino Livio Petitto. Quest’ultimo ora dovrà trovare spazio in un’altra delle liste della coalizione. Rumors lo darebbero in contatto già con Ciriaco De Mita per trovare posto in Prospettiva popolare, progetto civico dei popolari.

Ciarcia ha firmato la candidatura in serata. L’imprenditore di Venticano è stato indicato da AreaDem, il gruppo che a livello provinciale fa riferimento all’ex senatore De Luca e a livello nazionale si riconosce nel ministro Dario Franceschini. Petitto invece era espressione dell’area Del Basso De Caro. Outsider nella politica che conta Antonella Meninno, attuale presidente del Consiglio comunale di Grottaminarda.

LA DICHIARAZIONE DI CIARCIA – Ho accettato la candidatura al consiglio regionale della Campania nella lista provinciale di Avellino del Partito Democratico a sostegno del Governatore, on. Vincenzo De Luca. Ringrazio il Partito Democratico che, a livello provinciale, regionale e nazionale, mi ha chiesto di impegnarmi, accordandomi fiducia in questo difficile snodo della vita democratica nel Mezzogiorno e nel Paese. Ho ritenuto di assumere la responsabilità a cui amministratori locali, iscritti ed elettori irpini mi hanno sollecitato poco meno di due mesi fa, al termine di una assemblea pubblica. In un momento decisivo per le sorti della nostra Regione e delle Aree Interne, sono pronto e a disposizione. Questo pomeriggio a Napoli ho ribadito e certificato la volontà di farmi carico del Progetto Irpinia, dando un contributo alla rielezione dell’attuale Presidente della Giunta Regionale, per un secondo fecondo mandato alla guida dell’amministrazione della Campania. Mi appresto con entusiasmo e determinazione, ma soprattutto con un sentito senso di responsabilità, ad una sfida corale, al fianco di tanti uomini e donne d’Irpinia che credono nel PD. Saremo insieme nella campagna elettorale oggi, come domani in caso di elezione, nello sforzo comune di fornire soluzioni ai problemi sociali delle comunità che vivono nei nostri territori. Il compito che attende le istituzioni e la politica è gravoso in un crocevia complesso della nostra storia nazionale ed europea. Oltre alle analisi serviranno ponderazione, decisione e concretezza.

LA DICHIARAZIONE DI PETITTO – Apprendo dagli organi di stampa che il Candidato scelto dal PD, in corsa a queste regionali, sarà Michelangelo Ciarcia. Giungano i miei auguri a lui e a coloro che correranno col simbolo. Proprio il Partito Democratico, in Irpinia e in Campania, spero possa ritrovare la strada della correttezza, dell’onestà intellettuale, della meritocrazia. Oggi sono state fatte scelte lontane da questi presupposti ed esclusivamente contro il sottoscritto. Lettere, minacce di ritiri, coalizioni per frenare la mia ascesa. No! Non farò lo stesso! I miei valori politici e istituzionali hanno altre fondamenta. Oggi ha vinto la politica degli interessi e per me è una lezione, uno spunto per ripartire, ancora una volta, per la mia terra, affinché possa vincere la politica della gente. Credetemi, non ho perso io, hanno perso gli ideali e a questi io devo la mia formazione. Non disperderò le mie energie, non disperderò il lavoro fatto fin qui. Abbiamo una ragione in più, ora, per vincere e rivendicare un sogno comune. Ho un patto con voi, con l’Irpinia e col futuro dei nostri figli. Non ce lo porterà via nessuno.

Comments

comments

Condividi su: