Rete sentieristica, Caposele e Morra selezionano 15 giovani

È ufficialmente aperto il bando di selezione di 15 partecipanti al progetto “Green_up Co-crea il tuo futuro”, costruito in partenariato tra Caposele, Morra De Sanctis, l’Associazione Info Irpinia, la Pro Loco Caposele, l’Associazione Mountain Surfers Italy e l’Incubatore Sei.

Il progetto, promosso e finanziato dall’ANCI, si avvia alla fase realizzativa con la selezione di 15 giovani da inserire in un percorso di formazione di 100 ore volto all’ideazione e creazione di una rete sentieristica nei comuni di Caposele e Morra De Sanctis e la creazione di una start-up innovativa nel campo turistico.

Il bando, che scade il 22 marzo 2022, prevede per tutti i partecipanti un’indennità di frequenza per le 100 ore di formazione. Inoltre, al termine del corso verranno individuati i 5 più meritevoli, ai quali sarà attribuito un premio di 1.000 € e l’inserimento in un percorso di incubazione d’impresa che porterà alla costituzione di una start-up innovativa.

Un progetto ambizioso che punta a rendere i giovani consapevoli delle potenzialità del loro territorio dandogli tutti gli strumenti per costruire, dal basso, le infrastrutture, gli strumenti e le azioni necessarie a realizzare un proprio futuro.

Il bando completo e i moduli di partecipazione al seguente link: https://bit.ly/Bando_GreenUP

Esprimono soddisfazione Ernesto Donatiello, Consigliere Comunale alle Politiche Giovanili del Comune di Caposele e Gerardo Di Pietro, Vice Sindaco del Comune di Morra De Sanctis: “E’ l’ennesima opportunità che offriamo ai nostri giovani di costruirsi un futuro nella propria terra. Un progetto completo che racchiude in se tutti gli elementi necessari a innovare, lavorare e costruire insieme, mettersi in gioco e co-creare il proprio futuro, proprio come il titolo del progetto. In tal senso non possiamo che essere orgogliosi di aver portato i nostri Comuni alla ribalta nazionale, essendo questo uno dei 35 progetti finanziati dall’Associazione Italiana Comuni Italiani in tutta Italia su più di 400 proposte. Ora tocca ai ragazzi mettersi in gioco, dimostrare che realizzare il proprio futuro qui è possibile.”

