Dopo le positive esperienze passate, proseguono gli incontri pensati dall’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia con i sindaci e i consiglieri comunali per momenti formativi e scambio di esperienze.

Il prossimo appuntamento si terrà sabato 17dicembre 2022 alle ore 10.00 nella Sala Teatro del Santuario di San Gerardo Maiella a Materdomini di Caposele.

I relatori, Domenico Cersosimo, docente universitario e vicepresidente di Riabitare l’Italia, e Antonio Stasi, docente universitario e cofondatore di Vazapp, rifletteranno sulla tematica “Riabitiamo i nostri territori”.

Al termine degli interventi si aprirà un dibattito sul tema, portando anche esperienze vissute e desideri di corresponsabilità amministrativa. Sarà anche l’occasione per lo scambio di auguri per il Santo Natale e per il nuovo anno ormai alle porte.

«La Chiesa – sostiene l’arcivescovo Pasquale Cascio – vuole continuare a camminare accanto alle nostre amate realtà locali, nonché dare un piccolo contributo alla sinergia e alla collaborazione tra i nostri enti amministrativi. La stella polare è sempre lo sviluppo, la salvaguardia e il benessere delle popolazioni dei trenta comuni ricadenti nella diocesi. Vogliamo offrire un piccolo contributo al servizio degli amministratori e confidiamo in una proficua partecipazione.»

