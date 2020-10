Ricicloni 2020: sul podio Domicella, Bisaccia e Sant’Andrea di Conza

20 SHARES Condividi Tweet

C’è una realtà irpina al primo posto in Campania nella classifica dei comuni “Ricicloni 2020” al di sotto dei 5000 abitanti. Per Legambiente la più virtuosa è Domicella con una differenziata del 93,4 per cento (il paese inoltre è quarto nella classifica nazionale).

Sesto posto regionale, e quindi secondo in provincia di Avellino, per il Comune di Bisaccia (nella foto): 82,5 per cento. Per il comune amministrato da Marcello Arminio un salto in avanti deciso rispetto alle altre edizioni. Sale di 200 posizioni su scala nazionale.

Sul podio irpino, e 17esima in Campania, si posiziona Sant’Andrea di Conza col 75,5 per cento. L’altro comune presente con ottimi risultati è Chiusano San Domenico, con una percentuale del 74, 3 per cento.

Le classifiche di Comuni Ricicloni comprendono i Comuni che hanno partecipato al concorso e che risultano avere, oltre ad una percentuale di raccolta differenziata (Rd) uguale o superiore al 65%, una produzione procapite di rifiuto indifferenziato (data dalla somma del secco residuo e dalla quota non recuperata dei rifiuti ingombranti) inferiore o uguale ai 75 Kg/anno/abitante. Le graduatorie sono stilate in base alla più bassa produzione di rifiuto indifferenziato.

In Italia sono 598 i Comuni rifiuti free, quelli dove ogni cittadino produce al massimo 75 chilogrammi di secco residuo all’anno, cioè di indifferenziata. I capoluoghi virtuosi sono Pordenone, Trento, Treviso e Belluno. Per Legambiente è il Nord-Est in testa alla classifica, grazie al porta-a-porta e alla tariffazione puntuale. Le Regioni più virtuose sono Veneto e Trentino Alto Adige. E’ la fotografia del Paese scattata al settore rifiuti da ‘Comuni Ricicloni 2020‘, il rapporto presentato nel corso della seconda giornata dell’EcoForum.

