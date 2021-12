Rifiuti e abusi edilizi: Forestale in azione a Lioni e Lacedonia

22 SHARES Condividi Tweet

I Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno denunciato in stato di libertà un uomo del posto, ritenuto responsabile di gestione illecita di rifiuti: i militari hanno accertato che lo stesso, su un fondo di sua proprietà ubicato nel comune di Lioni, stava effettuando l’abbruciamento di scarti di fieno.

I Carabinieri della Stazione Forestale di Lacedonia, all’esito di accertamenti eseguiti unitamente a personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, hanno denunciato in stato di libertà, perché ritenuto responsabile di abusivismo edilizio un uomo di Lacedonia. Questi aveva realizzato presso la sua abitazione una nuova volumetria urbanistica ottenuta con la chiusura di una tettoia in legno, infissi scorrevoli, pannelli in cartongesso e materiale isolante nonché, una finestra di dimensioni 30 cm x 40 cm, con servizio igienico e trasformazione di una finestra in porta. Il comune di Lacedonia ha disposto la demolizione delle opere, eseguite in assenza di autorizzazione sismica e del permesso di costruire. Denunciato pure un uomo di Aquilonia per aver realizzato su un fondo demaniale e Sito di Interesse Comunitario, un manufatto precario, utilizzato per proteggere dalle intemperie le balle di fieno.

