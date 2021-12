Rino Buonopane è il presidente della Provincia

14 SHARES Condividi Tweet

Il nuovo presidente della Provincia di Avellino è Rino Buonopane. Sindaco di Montella, ha sconfitto di un soffio il primo cittadino di Montefalcione, l’imprenditore Angelo D’Agostino. Poco più del 50% per Buonopane. E’ la prima vittoria per un esponente del Partito democratico alle elezioni per il parlamentino provinciale.

Il Pd e Buonopane avevano contro Italia Viva, Demitiani, Socialisti, l’area che fa riferimento al sindaco di Avellino, Gianluca Festa. La città ha premiato D’Agostino nel voto, il sindaco di Montella ha vinto prevalentemente nei comuni più grandi.

“Desidero esprimere le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al nuovo Presidente della provincia di Avellino, Rizieri Rino Buonopane, la cui candidatura è stata sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle. Ringrazio coloro che hanno evitato di applicare il voto disgiunto, scelta fatta da alcuni per ostacolare questo progetto riformista teso a creare un’area progressista sul modello del Conte 2. Ringrazio particolarmente anche i consiglieri comunali di Ariano Irpino per avere mantenuto fede agli impegni presi”, scrive il deputato Generoso Maraia.

