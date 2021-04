Rosso VDG-o, 80 autrici nel libro sulla violenza di Emanuela Sica

22 SHARES Condividi Tweet

Emanuela Sica, avvocato e scrittrice, da sempre impegnata nella lotta alla violenza di genere, presenta un libro interamente al femminile. 80 autrici che identificano “VDG-0”, uno dei virus più letali e pandemici, anche più del Covid 19: la Violenza Di Genere, attualizzata alla nascita dell’Homo Sapiens.

Il libro consta di due parti: la prima afferente la storia della violenza sulle donne dalla nascita della terra sino ad oggi, a cura di Emanuela Sica con un contributo speciale di Dacia Maraini; la seconda ospita tutti gli interventi delle restanti autrici sul tema della violenza che viene sviscerata sotto ogni aspetto: filosofico, giuridico, letterario, attualistico, narrativo, poetico e, non mancano, storie vere di donne vittime in prime persona di violenza.

“Quando si parla di violenza di genere non esiste una gara ma un fine, un ideale comune: lottare per le donne (sempre) seguendo quel famoso detto (Unus pro omnibus, omnes pro uno – più noto quale motto dei protagonisti del romanzo I tre moschettieri di Alexandre Dumas) stavolta declinato al femminile: “Una per tutte, tutte per una”. La mia idea progettuale era creare un grande libro che potesse raccontare, definire, chiarire, approfondire; tracciare percorsi e idee, sviluppare pensieri, riflessioni e tanto altro ancora, con una sola matrice, essenziale, profonda, autentica, esclusiva, non mutuabile: la sensibilità femminile”, spiega Sica.

“Tante donne, uniche e diverse tra loro, che avevano e hanno, con le forme più distinte e articolate, qualcosa da narrare, esprimere, analizzare, spiegare, rilevare e, per questo, “raccolte” in un libro con un solo pensiero a guidarle: dire NO alla violenza perché “per ogni donna stuprata e offesa siamo tutte parte lesa”. Autrici dalle trasversali identità e professionalità ma, tutte, impegnate, propulsive, caparbie, attente: “sentinelle” dei diritti violati; “sorelle” ideali di chi è stata maltrattata, svilita, violentata, uccisa, prima nella dignità, poi nel corpo; alcune, tra le voci, anche “vittime” di violenza (in prima persona). Anime luminose e rarissime in un mondo sempre più liquido che cammina all’indietro, velocemente e terribilmente assuefatto dalla violenza che, come un virus pandemico, non trova cura o vaccino ma cresce, si moltiplica, esponenzialmente, senza alcuna possibilità (così appare) di arrestarne la corsa, anche con un improbabile lockdown”, continua la scrittrice.

“Per tale ragione credo che sia giusto dedicare questo lavoro, “soggettivo” e “corale” a tutte le vittime di questa “atroce” violazione dei diritti umani. In ogni pagina esse rivivono, urlano; chiedono e pretendono ascolto, in ogni singola parola espressa, nella forma data al testo, la più “variegata” possibile, perché è nella “diversità” che germoglia la “bellezza” e il “pensiero palpitante” legato alla coscienza, sorgente inesauribile e profonda, di ogni donna. Altre ancora (le lettrici in questo caso) potranno (si spera) trovare voce, coraggio, forza, consapevolezza per liberarsi, dalle morse di un nemico sempre più subdolo e irreale, il più delle volte mascherato da vero amore. Eppure non è solo il compagno, il marito, il fidanzato, il padre, il fratello, l’amico, a compiere violenza. La massima espansione dell’agonia la si trova anche, e molto spesso, nei titoli di giornale, nei resoconti di cronaca, nel racconto falsato della storia per trovare parole e spunti di giustificazione, ribaltati sempre e solo sulla donna, e non chiari elementi di colpevolezza dell’uccisore o del violentatore di turno”, aggiunge l’avvocato.

“E che dire del linguaggio dei libri, dei social o quello del volgo comune? Che dire degli stereotipi; dei simboli, dei tabù; delle ataviche concezioni delle donne semplicisticamente viste nell’accezione di procreatrice, quasi fosse un banale oggetto di possesso o proprietà, ridotta solo a “sfornare e crescere figli”; della violenza assistita quando i figli, oltre ad essere testimoni dell’orrore, restano senza la madre, perché uccisa dal padre. Per non parlare di quelli, addirittura, uccisi loro stessi, nel vortice della violenza più efferata, per distruggere non solo la donna ma anche la madre che resta in vita ma è una morta che cammina? E la legge riesce davvero a tutelare la vittima di violenza? Tante sono le domande a cui si è cercato di dare una risposta in questo libro”, spiega la curatrice del volume.

“Ovviamente molte altre sarebbero state le cose da dire, da chiarire. La violenza è così esponenziale e “germogliante” che non si può o non si riesce a ricomprenderla tutta. Eppure in questo libro-raccolta, dove gli argomenti sono legati dal filo rosso della violenza, si è provato a costruire un percorso narrativo, poetico, filosofico, giuridico, attualistico, giornalistico, realistico, di indagine, di denuncia che potesse essere utile non soltanto alle donne ma alla società civile che, se civile vuole chiamarsi, deve impegnarsi ad espungere dal suo habitat il virus della violenza senza dargli possibilità di mutare ed espandersi”, conclude Sica.

INDICE DELLE AUTRICI

– In ordine alfabetico –

Emilia Altieri

Maria Filomena Anzalone

Margherita Arace

Concetta Battimelli

Rosaria Bruno

Cristiana Buccarelli

Roberta Calati

Giuliana Caputo

Maria Caputo

Antonetta Carrabs

Filomena Carrella

Anna Chiara Casillo

Chiara Cavallaro

Alessandra Cianelli

Barbara Ciarcia

Elvira Cipriano

Emilia Bersabea Cirillo

Rosa D’Amelio

Carmela D’Auria

Rosanna Dattoli

Maria De Luzenberger Milnernsheim

Alberta De Simone

Anna De Vito

Fausta De Vito

Ursula von Der Leyen

Alessandra Evangelista

Mariagrazia Fierro

Elisa Forte

Lucia Forte

Monia Gaita

Antonietta Galgano

Paola Galimberti

Chiara Giordano

Gina Giorgione

Floriana Guerriero

Claudia Iandolo

Gemma Iannuzzi

Mariantonietta Ippolito

Loredana Laudisi

Carmela Lauria

Paola Liloia

Domenica Marianna Lomazzo

Rossella Luongo

Marika Luparella

Mariangela Magariello

Maria Mammola

Dacia Maraini

Sara Marsico

Maria Antonietta Mattei

Alessia Minichiello

Germana Morrone

Rita Nicastro

Rosaria Patrone

Cristina Perozzi

Lorena Pesaresi

Ivana Picariello

Valeria Pilone

Antonietta Polcaro

Amalia Popoli

Maria Primerano

Ilaria Ramazzotti

Ilde Rampino

Lucia Rivieccio

Gilda Rizzi

Katia Rossi

Maria Cristina Russo

Valeria Salvi

Michela Savino

Lucia Scrima

Emanuela Sica

Marisa Sica

Antonella Soldo

Clarice Spadea

Agostina Spagnuolo

Flavia Squarcio

Maria Pompea Testa

Nadia Tufano

Gilda Vaccà

Mary Vaccarello

Valeria Valente

