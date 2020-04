20 SHARES Condividi Tweet

Dopo il caso di positività al coronavirus di una dipendente della Rsa di Nusco, scoppia il dibattito in paese sull’organizzazione della risposta sanitaria da parte dell’amministrazione comunale. Il circolo Pd in una nota chiede al sindaco Ciriaco De Mita maggior coinvolgimento nella gestione dell’attività di prevenzione sul territorio, con uno sguardo particolare alla situazione della residenza sanitaria assistita.

“In queste settimane tanto difficili per la nostra comunità, abbiamo sentito forte la necessità di un franco e sincero confronto con i cittadini offrendo il nostro modesto contributo e continuando anche a pubblicare il nostro giornalino online. Oggi apprendiamo attraverso i giornali di un caso di positività presso la struttura RSA (Residenza Sanitaria Anziani – tra operatori e degenti circa 100 persone coinvolte – struttura pubblica a conduzione privata). Attestiamo una crescente preoccupazione che pervade i nostri concittadini, che non va assolutamente minimizzata. Attraverso i consiglieri comunali di riferimento, non abbiamo cessato di esercitare il ruolo di proposta, dando così il senso di un’unità di intenti in un momento tanto complicato a formare una “Regia Unica”. Ma ad oggi ignoriamo l’organizzazione messa in atto dalla macchina comunale per quanto concerne la prevenzione sanitaria. Bisogna con forza pensare alla presenza di una struttura sanitaria sul territorio: la RSA già troppe volte poco considerata anche in occasione della rimodulazione del personale di qualche anno fa. Una struttura che aveva ed ha bisogno di investimenti qualitativi per affrontare situazioni critiche come quelle che stiamo attraversando. E la gestione privatistica non brilla certo per qualità di investimenti. Tocca al livello istituzionale pesare sulla gestione pubblica facendo sentire forte sia la voce che la presenza. Il sindaco ha altresì dimostrato scarsa sensibilità istituzionale, non avendo instaurato alcun dialogo con le forze di opposizione e tanto meno con i cittadini, portando avanti un’ azione amministrativa isolata ed inadeguata per l’emergenza che stiamo vivendo e perdendo l’occasione di rappresentare al meglio un intero paese, la nostra comunità. Tuttavia, abbiamo il dovere di sollecitare questa Amministrazione a porre in essere tutte le iniziative che appaiono più urgenti ed utili per affrontare l’emergenza, di non abbandonare la nostra comunità che chiede, con sempre maggiore forza, informazioni, istruzioni, consigli, sostegno. Lo chiediamo con più forza dopo il caso dell’RSA”. Così si legge nel comunicato del circolo Pd.

