Runner e mascherine, in Campania resta il caos

16 SHARES Condividi Tweet

La vigilia del 27 aprile non è priva di dubbi e incognite. In Campania è previsto un ammorbidimento delle misure sul lockdown e conseguenti novità per alcuni esercizi commerciali e per le attività motorie all’aperto. Numerosissimi i bar, le pasticcerie e i ristoranti che continueranno a tenere le serrande abbassate. La consegna a domicilio non è conveniente per tutti, anzi. E soprattutto gli esercenti delle comunità più piccole resteranno chiuse per la probabile mancanza di utenza, tra l’altro.

Nelle ultime ore emergono perplessità anche sulla possibilità di uscire negli orari indicati dall’ordinanza di sabato (06.30-08.30 e 19.00-22.00), comunque nei pressi della propria abitazione. Così oggi il governatore Vincenzo De Luca ha precisato che “l’attività motoria, come da ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, è consentita esclusivamente con l’uso obbligatorio delle mascherine, e quindi non si tratta di attività motoria di livello più impegnativo“.

Un passaggio non chiarissimo. E infatti le critiche si susseguono. Durissimo il commento del primo cittadino di Chiusano San Domenico, Carmine De Angelis: “Una macchietta vivente: con ordinanza ieri obbliga l’utilizzo di mascherine per attività motorie poi precisa che le attività motorie non sono quelle impegnative. Ho insegnato per 4 anni Istituzioni di diritto pubblico presso il corso di laurea specialistica in attività Motoria preventiva e adattata, nessun concetto scientifico, giuridico e logico – letterale è’ stato coniato per qualificare la nozione di impegnativo (essendo un requisito soggettivo e bio-comportamentale ). “Ricapitoliamo – continua il sindaco -. L’attività motoria è consentita, ma non a livello più impegnativo, ma nemmeno a livello così poco impegnativo perché tale attività diventerebbe ‘ricreativa e ludica’ espressamente vietata! Inoltre tale attività ne’ impegnativa ne’ troppo poco impegnativa deve essere espletata nei pressi della propria abitazione e solo accompagnati entro il limite minimo di due metri dai conviventi dello stesso nucleo (anagrafe riscontrabile come?) Tutto molto chiaro! Incompetente allo sbaraglio!“

Nel frattempo sempre De Luca, in aggiunta alle mascherine già in distribuzione ai cittadini della Campania, ha dato mandato alla task force regionale di accelerare le procedure di messa in produzione da parte delle aziende di mascherine per bambini, per renderle disponibili per le famiglie già in avvio della Fase II. Una fase che si preannuncia caldissima. Domani i vertici della Lega regionale terranno un video forum con le categorie produttive della Regione.

Comments

comments

Condividi su: