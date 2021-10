28 SHARES Condividi Tweet

In occasione dell’uscita in sala del film ‘Salvatore – Il Calzolaio dei Sogni’ di Luca Guadagnino, l’associazione Colletivo Boca di Bonito e l’associazione ZiaLidiaSocialclub di Avellino organizzano una serie di eventi per la presentazione e visione del film presso il Cinema Carmen di Mirabella rivolta principalmente ai ragazzi delle scuole in collaborazione con l’Istituto Comprensivo R. Guarini di Mirabella Eclano.

Carattere, istinto, genio, curiosità e straordinaria intuizione sono le caratteristiche messe in risalto dal docufilm ‘Salvatore – Il Calzolaio dei Sogni’ del regista Luca Guadagnino che racconta l’appassionante storia umana, artistica e imprenditoriale di Salvatore Ferragamo, dall’infanzia a Bonito, in provincia di Avellino, dove ha realizzato le sue prime scarpe, al viaggio in America in cerca di fortuna, dalle esperienze a Hollywood al ritorno in Italia, dal rischio del fallimento alla rinascita nel suo laboratorio di Firenze fino alla definitiva consacrazione.

I 120 minuti della pellicola mostrano il mistero e il fascino di una figura complessa, un’icona della moda italiana e mondiale che non ha mai perso di vista l’importanza dei legami famigliari. Con la voce narrante di Michael Stuhlbarg, si avvale di immagini inedite e testimonianze che vedono protagonisti, accanto ai membri della famiglia Ferragamo, il regista Martin Scorsese, la costumista Deborah Nadoolman Landis, e numerosi studiosi, docenti, stilisti, giornalisti, critici di moda e cinematografici. Non manca, all’interno del docufilm, la voce di Salvatore Ferragamo: sono presenti infatti le registrazioni d’epoca, restaurate per l’occasione, di interviste radiofoniche rilasciate in Australia e di alcuni capitoli della sua autobiografia narrati dallo stesso Ferragamo. Salvatore – Il Calzolaio dei Sogni di Luca Guadagnino, presentato alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia arriva in sala come evento l’11, il 12 e il 13 ottobre distribuito da Lucky Red.

“Ringraziamo la dirigente scolastica dott.ssa Maria Ullucci per la sensibilità mostrata rispetto alla proposta di coinvolgimento della scuola su questa iniziativa. La storia di Salvatore Ferragamo e di Wanda Miletti, entrambi di origini bonitesi, rappresenta un momento di ispirazione e uno stimolo alla conoscenza per le nuove generazioni”, scrivono Michela Mancusi dello ZiaLidiaSocialClub e David Ardito del Collettivo Boca.

PROGRAMMA

12 ottobre ore 9.00 presso il Cinema Carmen di Mirabella Eclano (Av) proiezione per gli alunni dell’Istituto Comprensivo R. Guarini di Bonito.

12 ottobre alle ore 21.30 presso il Cinema Carmen di Mirabella Eclano (Av) proiezione con l’associazione ZiaLidiaSocialclub di Avellino (ingresso 5 euro per i soci)

13 ottobre ore 9.00 presso il Cinema Carmen di Mirabella Eclano (Av) proiezione per gli alunni dell’Istituto Comprensivo R. Guarini di Mirabella.

Alla visione del film seguirà un incontro/dibattito con gli studenti.

