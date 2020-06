24 SHARES Condividi Tweet

Matteo Salvini inaugura la nuova sede della Lega ad Avellino in via Stanislao Esposito. “Un posto strategico, ne abbiamo intuito subito il potenziale e abbiamo provveduto a renderlo agibile e funzionale. Adesso la nostra gente ha una casa”, è il commento di Biancamaria D’Agostino, ex candidata sindaco ad Avellino accanto al senatore al momento del taglio del nastro.

Lunga l’attesa, data dai ritardi accumulati nel corso della giornata, trascorsa in visita in Campania, e resa più difficile da una pioggia torrenziale e senza tregua. Nel tentativo di trovare un riparo è difficile mantenere il distanziamento sociale ancora d’obbligo in questo periodo, nonostante le buone intenzioni dei partecipanti e il lavoro senza sosta delle Forze dell’Ordine.

Matteo Salvini, però, ha “fatto i compiti”. E quando arriva non lesina attenzioni a chi lo interpella: “Sono felice che tra le mie prime uscite pubbliche post-quarantena ci sia Avellino, che purtroppo in questi giorni è salita agli onori delle cronache nazionali per ben altri motivi. Io non sono qui a cantare o fare promesse, è il vostro sindaco ad essere un po’ strano”, ha commentato, chiarendo che, se il nodo della scelta del candidato per le elezioni regionali è ancora da sciogliere, è solo perché a lui interessa prima il programma: “Il Totocalcio lo lascio fare alle altre parti, dove mettono insieme De Luca, Mastella e De Mita, che fa politica da 50 anni e la gente si è stufata. Noi ci occupiamo di rifiuti, e anche in Irpinia c’è un grosso problema legato allo smaltimento, come c’è per la sanità: qua fra i problemi del Moscati, dell’ospedale di Solofra e delle infrastrutture interrotte da tempo c’è tanto da fare”.

Non manca il suo cavallo di battaglia, “Prima gli italiani!”, che strappa gli applausi degli intervenuti e qualche voce dissonante dal fondo: “La prossima volta che tornerò farò un giro a Piazza Kennedy. Troppi spacciatori, casinisti e abusivi. Per la Lega, i posti di lavoro, nelle scuole o nelle case popolari, sono prima per i cittadini italiani. Gli irpini non devono chiedere l’elemosina“.

Tutti presenti i principali rappresentanti del partito: dal coordinatore cittadino Aniello Govetosa alla consigliera comunale Monica Spiezia; dal traghettatore Pasquale Pepe, senatore “inviato” dalla Basilicata per ricomporre la segreteria provinciale recentemente dimissionaria, al sindaco di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia, rieletto sotto il simbolo del Carroccio. Non manca il senatore Ugo Grassi, passato sotto il vessillo leghista dal M5S e sempre più convinto “della comunanza di intenti e di valori che unisce sotto un progetto serio“.

Tutti concordi sul valore della presenza di Salvini in città: “È un segnale, per dare forza e fiducia agli irpini, e per dire La Lega c’è”, ha commentato Govetosa. “Rispetto alla visita del nostro leader di un anno fa, la Lega è ancora più radicata nel nostro territorio – ha concluso Vecchia –. È stata selezionata una nuova classe dirigente che ha intercettato esigenze ed energie. Il lavoro è stato interrotto dall’emergenza covid ma la presenza del nostro Capitano qui dimostra l’attenzione alle nostre istanze e sancisce una pietra miliare in questa seconda fase dell’organizzazione del partito. Da domani saremo di nuovo a lavoro per definire le rappresentanze sul territorio. Il prossimo passo è la vittoria alle regionali”.

/

Comments

comments

Condividi su: