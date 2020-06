Salvini torna ad Avellino: inaugura la sede della Lega

18 SHARES Condividi Tweet

Il senatore Matteo Salvini, leader e segretario della Lega, sarà in Campania venerdì 5 giugno e farà tappa a Napoli, Nola e Avellino. È prevista una conferenza stampa alle ore 11:00 presso Villa Vittoria, in via Petrarca 46 a Napoli. Nel capoluogo irpino il parlamentare era stato già in occasione della campagna elettorale per le Europee per una iniziativa di massa al cinema Partenio. Per lui si tratta quindi di un ritorno alla vigilia delle elezioni regionali in Campania, con annessa inaugurazione della sede di partito.

Programma:

VENERDI’ 5 GIUGNO: SALVINI IN CAMPANIA

Ore 11:00 – NAPOLI Conferenza stampa c/o Villa Vittoria in via Francesco Petrarca 46

Ore 12:30 – NAPOLI Deposizione corona di fiori in memoria del poliziotto Pasquale Apicella

Ore 14:30 – NOLA NA Incontro con imprenditori e visita aziende c/o Palazzina CIS (Centro Ingrosso Sviluppo-La Città degli Affari)

Ore 17:00 – AVELLINO Inaugurazione sede Lega in via Stanislao Esposito 2

Ore 19:00 – NAPOLI Incontro con artigiani di San Gregorio Armeno c/o Hotel Paradiso in via Catullo 11

