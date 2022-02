18 SHARES Condividi Tweet

Colpi di pistola in pieno giorno a San Martino Valle Caudina. Due le persone raggiunte dai colpi d’arma da fuoco. È accaduto nella mattinata in via San Martino Vescovo.

Nella stessa zona era in corso il mercato settimanale.

Sul posto i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Avellino. Indagini in corso.

in aggiornamento

