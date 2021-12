16 SHARES Condividi Tweet

Riceviamo e pubblichiamo la nota della società So.Re.Sa della Regione Campania in merito alla denuncia del consigliere regionale del M5S Vincenzo Ciampi circa la sospensione del servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie presso l’Asl Avellino.

“In riferimento a notizie pubblicate in questi ultimi giorni su presunte interruzioni del servizio per le prenotazioni di prestazioni sanitarie sull’intero territorio della Regione Campania, So.Re.Sa. S.p.A., Società Regionale per la Sanità, precisa che non risultano ad oggi e né nei giorni scorsi interruzioni di servizio. Dal 4 al 9 dicembre 2021, infatti, sul territorio irpino sono state effettuate oltre 1500 prenotazioni, quota più alta di prenotazioni è stata registrata per il territorio sannita con oltre 2000 prenotazioni.

Si precisa inoltre che l’ASL Avellino – insieme all’ASL Napoli 1 Centro, ASL Napoli 2 Nord, ASL Benevento, AO San Pio, AO Santobono, AOU Vanvitelli e IRCCS Pascale – è già presente sul CUP Unico Regionale. La regolarità del servizio per le prenotazioni di prestazioni sanitarie è testimoniata anche dalle oltre 24 mila prenotazioni effettuate – sempre per il periodo 4 – 9 dicembre 2021, registrate presso le due ASL napoletane che già aderiscono al CUP Unico Regionale.

Tuttavia, corre l’obbligo segnalare che l’ASL Napoli 3 Sud è l’unica Azienda sanitaria che ad oggi sta effettuando il passaggio al CUP Unico Regionale e che per tale attività e solo per questa Azienda sanitaria sono state momentaneamente interrotte le sole attività di Prenotazioni non urgenti con data maggiore o uguale al 13 Dicembre 2021; Spostamenti in date maggiori o uguali al 13 Dicembre 2021; Pagamenti e riscontri per prenotazioni con data maggiore o uguale al 13 Dicembre 2021.

Risultano comunque assicurate le attività legate agli Accessi Diretti, comprese le prestazioni urgenti. Si comunica, tuttavia, che le attività momentaneamente non disponibili e limitatamente al territorio della ASL Napoli 3 Sud, riprenderanno a partire dal 13 Dicembre 2021, data di avvio del CUP Unico Regionale presso la ASL Napoli 3 Sud”.

Condividi su: