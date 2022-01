Procida accoglie la proposta di gemellaggio arrivata da Sant’Andrea di Conza. Lo ha deciso la Giunta comunale dell’isola, Capitale italiana della Cultura per il 2022. E naturalmente l’intesa tra le due realtà si fonda proprio sugli aspetti culturali, quelli che anche il borgo altirpino sta portando avanti da tempo.

L’obiettivo principale della partnership, che sarà perfezionata con un protocollo d’intesa, è infatti quello di implementare la manifestazione culturale della “Festa del Libro” prolungandola nel corso dei dodici mesi. La manifestazione santandreana compirà 10 anni proprio durante la prossima estate. Una delle idee è quella di coinvolgere un numero maggiore di piccole case editrici per creare un dialogo tra gli editori e condividere con gli operatori del settore iniziative innovative sul potenziamento della loro attività.

Si vogliono realizzare itinerari culturali attraverso i luoghi celebrati da autori e poeti. E nella delibera, che arriva dopo la lettera del sindaco di Sant’Andrea, Pompeo D’Angola, si legge: “Sono privilegiati interventi mirati alla promozione di significativi livelli di qualità dell’offerta formativa e culturale sul tutto il territorio del Comune di Procida, anche attraverso la condivisione di quei valori che caratterizzano il patrimonio locale da non disperdere, come sopra richiamati, favorendo incontri tra delegazioni dei due comuni per mettere a confronto gestione e opportunità dell’organizzazione della vita sociale e culturale delle rispettive comunità”.

Scambio è la parola chiave nel documento redatto dalla Giunta procidana. Condivisione di iniziative, idee, buone pratiche. Si ipotizzano nuovi premi letterari e azioni congiunte tra le associazioni culturali di Procida e Sant’Andrea. E “la realizzazione della collaborazione che ci si propone di attuare è funzionale anche al ripopolamento delle aree interne della Campania – c’è scritto nel documento approvato dal sindaco Raimondo Ambrosino e dai suoi assessori – attraverso la spinta propulsiva che un Comune della fascia costiera di rilevanza internazionale, qual è l’isola di Procida, potrà sicuramente offrire nello spirito solidaristico che caratterizza i rapporti tra enti pubblici”.