Le amministrative a Sant’Angelo dei Lombardi. Rosanna Repole e Gianni Romano hanno aperto i rispettivi percorsi elettorali venerdì e sabato scorso. Mercoledì prossimo al centro di comunità sarà la volta di Gabriele Santoro.

La prima sceglie come formula l’inaugurazione del comitato elettorale in piazza De Sanctis. Ridà il “benvenuto” a chi spesso “si è posto su posizioni dialettiche critiche ma sempre nell’interesse della comunità“. Riferimento al candidato Michele Policano. La Repole parla di “squadra inclusiva“. Ricorda che “le persone saranno coinvolte al di là del consiglio comunale e si lavorerà per… non contro. E ora più che mai in sinergia con il territorio altirpino“. Gianvito Imbriano e Marco Amoroso De Respinis i primi a prendere la parola in una presentazione-inaugurazione. Il primo appuntamento di Comunità Attiva dal sapore di comizio si terrà il 25 aprile nel centro di comunità.

Romano, lista Alternativa, va subito in piazza a metà tra presentazione dei candidati e comizio vero e proprio. Introduzione del candidato consigliere Giuseppe Marra: “Lista di amici che stanno facendo qualcosa di concreto per la comunità anche fuori dal consiglio comunale“.

Poi si presenta la squadra e Romano conclude. “Alternativi ai cinque anni di questa amministrazione e agli ultimi due anni dell’opposizione. Quindi coerenti“, uno dei passaggi dell’imprenditore. Spazio pure per la vicenda politica: “A Sant’Angelo il partito democratico ha dimostrato ancora una volta di essere divisivo“.

