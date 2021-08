24 SHARES Condividi Tweet

ll Parco della Memoria, Santa Maria delle Grazie, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo dei Lombardi in collaborazione con la Provincia di Avellino e la Comunità Montana Alta Irpinia in occasione del quarantennale del terremoto dell’Irpinia, apre ora le sue porte alla cittadinanza. Nell’ambito del ricco cartellone “agosto santangiolese 2021” sono in programma, da venerdì 20 agosto a domenica 22 agosto 2021, due eventi.

Venerdì 20 e Sabato 21 ore 20:30: Rappresentazione teatrale “W Gesù… non si dorme più”, scritta e diretta da Katia Cogliano.

Domenica 22 agosto ore 20:30: “La scuola di canto di Maria Grazia Schiavo” in collaborazione con il conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino. Pianista accompagnatrice Concetta Varricchio.

Gli eventi, ad ingresso gratuito, sono contingentati e nel pieno rispetto delle normative anti-covid vigenti.

Prenotazioni al 3466519168

