Sant’Angelo dei Lombardi, nuova sede per il Comune

Il Municipio di Sant’Angelo dei Lombardi avrà una nuova sede. L’edificio individuato per ospitare gli uffici e il consiglio comunale è quello dello storico Liceo De Sanctis, nell’omonima piazza. L’inaugurazione coincide con un convegno di apertura. È in programma, per sabato 9 ottobre 2021, ore 11:00, un convegno dal titolo “il ruolo dell’informazione”. Un’occasione per riflettere circa l’evoluzione che hanno avuto i mezzi di comunicazione dal terremoto dell’Irpinia alla pandemia covid-19 e verso l’attuazione del PNRR.