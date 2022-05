Sant’Angelo dei Lombardi, scontro fuoristrada-autocarro: due feriti

14 SHARES Condividi Tweet

La squadra dei Vigili del Fuoco di Lioni, intorno alle ore 14.00 di oggi 16 maggio, è intervenuta nel territorio di Sant’Angelo dei Lombardi sulla SS 425 al Km. 5 per un incidente stradale che ha visto coinvolto un autocarro che trasportava asfalto e un Defender della società Enel.

In seguito al violento impatto il conducente del fuoristrada, un ragazzo di 24 anni originario di San Giuseppe Vesuviano in provincia di Napoli, è rimasto bloccato nell’abitacolo e, dopo essere stato estratto, è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali lo hanno trasportato al vicino ospedale di Sant’Angelo per le cure del caso.

Alla guida del pesante automezzo che trasportava bitume un uomo di 55 anni originario di Avellino, rimasto ferito pure lui e trasportato da una seconda ambulanza sempre presso l’ospedale del posto. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.

