26 SHARES Condividi Tweet

Sabato 10 luglio il giornalista Michele Cucuzza sarà ospite a Santo Stefano del Sole alle ore 21,00 nell’ambito della Manifestazione Confimprenditori Incontra 2021 voluta dal padrone di casa il presidente Gerardo Santoli.

A 10 anni dalla sua scomparsa, Cucuzza ricorda nel suo ultimo libro “Steve Jobs – Vita e invenzioni di un genio coraggioso”, una delle figure più iconiche del nostro tempo; Steve Jobs era un uomo di business ma anche un innovatore, ed un visionario. Egli faceva davvero ciò che amava fare e con perseveranza (una delle virtù che più apprezzava negli altri) ha creato qualcosa che ha davvero rivoluzionato il mondo della tecnologia. Istintivo e competente parlava alle giovani generazioni ed è a loro che è dedicato questo lavoro.:

Michele Cucuzza è tra i giornalisti e scrittori più preparati del panorama nazionale. Tanto lo studio e la gavetta prima di arrivare al TG2 della Rai. Tanti i libri al suo attivo, di inchiesta, di denuncia ma mai scontati: sui ragazzi antimafia in Calabria, sul figlio del boss che sceglie la legalità, sulle nuove frontiere della lotta contro i tumori. Si cimenta per Armando Curcio in questa biografia per ragazzi raccontando la storia di un genio ma anche un esempio di sogno e perseveranza.

Condividi su: