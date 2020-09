20 SHARES Condividi Tweet

Una delegazione di operai ex Almec ha incontrato il ministro Luigi Di Maio in occasione del suo intervento ad Ariano Irpino. Oltre cento operai licenziati nel 2011 e mai più rientrati a lavoro nella nuova azienda Sirpress srl.

“Una vertenza sindacale troppo lunga – afferma la candidata del M5S Maura Sarno – e che nel tempo non ha portato ai risultati sperati. Oggi la nuova proprietà preferisce esternalizzare i lavori piuttosto che assumere gli operai, disattendendo gli impegni presi in passato.

La politica locale e regionale non ha fatto nulla per evitare questa condizione di difficoltà per gli operai di Nusco. Gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Lioni si sono presi in carico questa delicata vicenda e hanno messo in programma incontri con gli onorevoli pentastellati Maraia e Gubitosa per cercare di risolvere quanto prima questa situazione e dare dignità alle oltre cento famiglie abbandonate e lasciate sole.

Esprimo la mia vicinanza a tutti gli operai della nostra provincia che si trovano in difficoltà e con la mia elezione al Consiglio Regionale della Campania farò di tutto per trovare la migliore soluzione in tempi rapidi. Queste non sono promesse elettorali ma impegni seri della buona politica”.

