Scaf di Morra De Sanctis, sit-in degli operai

Manifestazione questa mattina nell’area industriale Asi di Morra De Sanctis per i lavoratori della Scaf srl. Dopo lo sblocco ai licenziamenti da parte del Governo, sindacati sul piede di guerra anche in Irpinia per la possibile apertura di alcuni fronti di crisi. Uno di questi è proprio quello della fabbrica ai piedi di Morra. Al sit-in degli operai ha preso parte una delegazione della Fiom Cgil Avellino con il segretario generale provinciale Franco Fiordellisi che ha avuto un colloquio con i sindaci della zona e la Prefettura.

“Lottiamo e manifestiamo per il mancato rispetto delle regole sulla prevenzione e tutela della salute, contro l’utilizzo degli ammortizzatori sociali senza rotazione e la sostituzione di personale in cassa integrazione con altri nuovi dipendenti. La Cgil supporta la vertenza portata avanti dalla Fiom Cgil Avellino. La Lotta è solo agli inizi perché già sono cominciate ad arrivare lettere di licenziamento in aziende in cui c’era personale messo in cassa a zero ore, senza rotazione, come la HolzBau Sud di Calitri e anche in questo caso avvieremo procedure di vertenze anche legali. Non accetteremo la macelleria sociale”, dichiara il sindacato.

