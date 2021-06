22 SHARES Condividi Tweet

«Musicista di vaglia, raffinato intellettuale, grande animatore culturale e storico didatta del Conservatorio di Avellino, Mario Cesa è stato punto di riferimento per intere generazioni di musicisti. Fine compositore, le sue opere erano conosciute in tutto il mondo. Ma si era anche dedicato allo studio delle melodie popolari della sua terra. Artista luminoso, negli anni era riuscito a far diventare la rassegna internazionale d’orchestra “Musica in Irpinia”, uno degli appuntamenti più importanti della Campania e non solo».

Così lo ricordano il Presidente del Conservatorio, Achille Mottola, e il Direttore Maria Gabriella Della Sala, che insieme al CdA, ai docenti e agli studenti del Conservatorio Cimarosa e al personale tutto, partecipano con profondo cordoglio al lutto che ha colpito la famiglia Cesa per la scomparsa dell’amato Maestro Mario.

Condividi su: