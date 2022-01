Scuole, a Lioni in classe da lunedì: prima lo screening

20 SHARES Condividi Tweet

Si tornerà a scuola lunedì 17 a Lioni. Il sindaco Yuri Gioino ha revocato l’ordinanza con la quale domenica scorsa aveva chiuso fino al 19 gennaio le scuole dall’infanzia alle medie, per lavori di manutenzione e adeguamento degli edifici, e aveva lasciato a casa anche gli alunni dell’istituto superiore “Vanvitelli”, alla luce della sospensione dell’attività didattica in presenza in tutta la Campania.

Questa mattina una nuova ordinanza ha modificato le date del rientro in classe. Nei giorni 14 e 15 saranno sanificate aule e spazi dell’istituto comprensivo “Iannaccone”, dove si è deciso di rinviare ad altre finestre temporali i cantieri, e delle superiori. Sempre sabato, inoltre, tutta la popolazione scolastica di infanzia, primaria e secondaria di primo grado, compreso il personale Ata e i docenti, potrà sottoporsi su base volontaria a screening con tampone. Il rientro anticipato e la revoca della precedente ordinanza seguono la nota della Prefettura di Avellino con la quale i sindaci sono stati invitati a rivedere le decisioni in merito di sospensione delle attività didattiche in presenza.

Altri Comuni dell’Alta Irpinia già hanno riaperto le porte delle scuole: Nusco, Teora e Bagnoli. Screening programmato a Sant’Angelo dei Lombardi e rientro la prossima settimana, mentre ad Andretta il sindaco Michele Miele ha chiesto all’Asl di Avellino di fornire il proprio parere a riguardo. Chiusura delle aule ancora in essere senza modifiche a Caposele, Conza, Calitri, Sant’Andrea di Conza e Montella.

