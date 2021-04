14 SHARES Condividi Tweet

Air Mobilità, come richiesto dai tavoli di coordinamento convocati dalle Prefetture di Avellino e Benevento per valutare la rimodulazione dei servizi in considerazione dell’aumento della percentuale di didattica in presenza, ha confermato il potenziamento del piano dei trasporti. Tenuto conto di quanto disposto dal decreto legge del 22 aprile 2021 e dall’ordinanza n. 15 della Regione Campania del 23 aprile 2021, l’azienda di trasporti garantirà – così come fatto finora – l’incremento delle corse su tutte le direttrici, al fine di consentire l’attuazione delle modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Fatta eccezione per i servizi aggiuntivi per la mobilità studentesca da e per la città di Avellino, Air Mobilità ha previsto l’attivazione dei servizi “a scuole aperte”. L’azienda di trasporti ha confermato l’impiego di un maggiore numero di bus, oltre all’implementazione del numero delle corse, in considerazione della capienza fissata al 50 per cento. Per la provincia di Avellino garantito il potenziamento dei servizi da e per il comune di Atripalda.

Per i trasferimenti da e per i comuni di Grottaminarda, Lioni, Montella e Sant’Angelo dei Lombardi saranno impiegati ulteriori 10 autobus. Inoltre, recepite le richieste giunte nel corso del tavolo tecnico tenuto ad Avellino, Air Mobilità ha previsto una ulteriore aumento dei servizi di mobilità da e per Ariano Irpino con altre 5 corse. Quanto alla provincia di Benevento il potenziamento del piano trasporti prevede l’implementazione di 30 corse (a/r).

