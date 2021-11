14 SHARES Condividi Tweet

Con un post sui social, il sindaco Filippo Nigro e l’amministrazione comunale di Bagnoli Irpino hanno annunciato le novità sulle seggiovie del Laceno. La gara per i lavori per rammodernare gli impianti di risalita è pronta.

“Oggi Acamir ci ha comunicato ufficialmente che con Determinazione Direttoriale n. 478/2021 è stata disposta l’indizione della gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori. Prima di Natale ci saranno le offerte, che saranno oggetto di valutazione da parte dell’apposita commissione. E così, speriamo di vedere l’estate prossima i lavori iniziati. Finalmente si comincia ad intravedere la luce in fondo al tunnel”, scrive Nigro.

E inoltre si legge: “Noi abbiamo iniziato il percorso, difficile e coraggioso, che ha portato al Comune il finanziamento di 12.682.354,51 Euro per la sostituzione delle Seggiovie. Lo abbiamo fatto perché convinti che solo con impianti nuovi e moderni, si possono realizzare le condizioni per un rilancio del comparto turistico sul Laceno. Per queste ragioni, subito dopo l’insediamento ci siamo recati più volte in Regione per incontrare i vertici di Acamir, l’agenzia Regionale con la quale il Comune in precedenza ha stipulato un accordo di collaborazione e supporto per l’intervento denominato Realizzazione degli impianti specifici, impianti automatici località Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica di Laceno – sostituzione degli impianti funiviari. Abbiamo discusso a lungo, rappresentando le nostre esigenze, e stabilendo un intenso e proficuo rapporto di collaborazione”.

