Sele in Wedding, la campionaria dedicata agli sposi a Caposele

20 SHARES Condividi Tweet

Una tre giorni dedicata agli sposi. Riparte con la seconda edizione “Sele in Wedding”. Appuntamento presso il Padiglione Fieristico Materdomini a Caposele dal 12 al 14 novembre. “Sele in Wedding” è una fiera campionaria dedicata agli sposi.

E’ organizzata da De Vita Eventi e Li Style, con Confartigianato Avellino. “Un’iniziativa meritevole, coraggiosa, che arriva dopo mesi complicati per il settore – dichiara il presidente di Confartigianato Avellino, Ettore Mocella -. Siamo onorati e orgogliosi di accompagnare come associazione questo percorso dedicato agli sposi. Stiamo cercando, come Confartigianato, di sostenere le varie iniziative che si stanno promuovendo sul territorio e fuori dai confini provinciali nei diversi comparti. Si registra una lenta ripresa, che va supportata perché sono ancora troppe le difficoltà per le micro, piccole e medie imprese dell’Irpinia. Siamo comunque fiduciosi. Sele in Wedding è un bel segnale, anche di coraggio“.

Condividi su: