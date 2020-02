12 SHARES Condividi Tweet

Riceviamo e pubblichiamo:

I Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni, a conclusione di mirati accertamenti per il contrasto dell’abusivismo edilizio in zone vincolate paesaggisticamente, hanno denunciato tre persone ritenute responsabili della realizzazione di opere in assenza di titoli autorizzativi. I Carabinieri, unitamente a personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, hanno accertato che i predetti, in località boschiva del comune di Senerchia, avevano proceduto alla realizzazione di una strada rurale in cemento (avente dimensioni di circa 110 metri lineari e larghezza media di oltre tre metri) in assenza di permesso di costruire, su terreni gravati dal vincolo idrogeologico e paesaggistico.

Alla luce delle evidenze emerse, a loro carico è quindi scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Oltre alla denuncia sono state elevate le previste sanzioni amministrative, per aver proceduto al movimento terra in assenza della prescritta autorizzazione da parte della comunità montana.

Comments

comments

Condividi su: