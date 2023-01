Sequestri per 2,5 milioni di euro: il 2022 dei Nas in Irpinia

24 SHARES Condividi Tweet

Durante l’anno appena trascorso i carabinieri del N.A.S. di Salerno, nell’ambito delle attività svolte sia d’iniziativa che congiuntamente ai Comandi Provinciali di Salerno, Avellino e Benevento, hanno espletato 1.885 ispezioni – di cui 413 risultate non conformi – e verificato vari settori correlati alla tutela della salute pubblica (… tra i quali sanità pubblica e privata, emergenza pandemica, professioni sanitarie, tenuta dei farmaci e degli stupefacenti, salubrità degli alimenti, antidoping, animali da reddito, benessere animale, cosmetici e sicurezza sui luoghi di lavoro, etc). I controlli proseguiranno nel corso del nuovo anno in tutte le tre province per garantire, in ogni settore, la tutela della salute pubblica.

Le persone deferite all’autorità giudiziaria sono da ritenersi presunti innocenti fino a un definitivo accertamento di colpevolezza in successiva sede processuale.

In particolare sono stati complessivamente adottati sequestri amministrativi del valore di oltre 12 milioni di euro, elevando 765 sanzioni per un importo complessivo pari a circa 310mila euro,

segnalando alle autorità amministrative 293 persone e 131 alle competenti autorità giudiziarie. Le ispezioni più rilevanti hanno riguardato, tra gli altri, i seguenti settori:

– la contestazione di sanzioni amministrative correlate al mancato rispetto della normativa anti Covid-19;

– controlli alle strutture ricettive per anziani (RSA, case di riposo e gruppi appartamento), con conseguente segnalazione agli organi competenti delle non conformità rilevate a vario titolo (carenze strutturali, organizzative e funzionali);

– controlli a farmacie e parafarmacie;

– verifiche – con conseguenti diffide o sospensioni “ad horas” per gravi carenze igienico-sanitarie o delle condizioni di sicurezza (arrecando pericolo per l’incolumità dei lavoratori e degli avventori) e sequestro di alimenti non tracciati, di varie attività commerciali od operanti nel settore agroalimentare (caseifici, pescherie, macellerie, ortofrutta e ristoranti, etc), produzioni dolciarie;

– controlli alle rivendite di prodotti fitosanitari;

– verifiche presso catene di supermercati, adottando in alcuni casi, a seguito di gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali rilevate congiuntamente a personale medico delle competenti Asl, la chiusura di reparti e depositi alimentari;

– strutture sanitarie;

– cliniche veterinarie.

RIEPILOGO DEI DATI SUDDIVISI PER PROVINCE

SALERNO

– 1.327 controlli, di cui 288 risultati “non conformi”;

– sequestri amministrativi per un valore di oltre 8 milioni di euro;

– 507 sanzioni per un importo complessivo pari a circa 219.000,00 euro;

– segnalate alle autorità amministrative 212 persone e 52 alle competenti autorità giudiziarie.

AVELLINO

– 350 controlli, di cui 74 risultati “non conformi”;

– sequestri amministrativi per un valore di oltre 2,5 milioni di euro;

– 169 sanzioni per un importo complessivo pari a circa 60.000,00 euro;

– segnalate alle autorità amministrative 47 persone e 67 all’autorità giudiziaria.

BENEVENTO

– 207 controlli, di cui 50 risultati “non conformi”;

– sequestri amministrativi per un valore di 1,4 milioni di euro;

– 89 sanzioni per un importo complessivo pari a circa 32.000,00 euro;

– segnalate alle autorità amministrative 34 persone e 12 all’autorità giudiziaria.

Condividi su: