Serino, inaugurata la prima colonnina elettrica

È stata inaugurata questa mattina in via Roma alla frazione Sala di Serino la prima colonnina del comune per la ricarica di auto elettriche. Un progetto fortemente voluto dall’ amministrazione che nei mesi scorsi ha varato la manifestazione di interesse per intercettare società specializzate del settore. “Rientra in una visione di comunità più ampia. Segna un importante passo in termini di sviluppo e offre sempre più servizi ai cittadini e al futuro. Abbiamo inaugurato già infrastrutture importanti e dobbiamo cogliere le occasioni utili per soddisfare le richieste dell’Europa. Anche le piccole comunità devono fare la differenza”, ha dichiarato il sindaco Vito Pelosi.

La colonnina è prodotta e installata da Convergenze S.p.A. SB, che ha partecipato al momento inaugurale con una vasta rappresentanza. Rosario Pingaro, Presidente del Gruppo, ha dichiarato: “ringrazio Serino e i serinesi, in tempi rapidi abbiamo avuto modo di attuare un altro progetto di ecosostenibilità. Su questo tema dobbiamo portare risultati importanti, senza consumare risorse e in maniera ecosostenibile. Non solo con la mobilità elettrica ma anche con la produzione di energia da fonti rinnovabili”. La colonnina è brevettata e dotata di due prese Tipo 2 IEC62196, da 22 kW ciascuna, e di un hotspot WiFi interno attraverso il quale è possibile usufruire della ricarica liberamente, senza alcun contratto preventivo.

