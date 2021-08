Sgarbi a Castelfranci: ‘Splendido borgo tra i vigneti’

16 SHARES Condividi Tweet

Visita ai monumenti del paese, passeggiata nel borgo storico, l’incontro con i produttori di vino. E’ stata la domenica di Vittorio Sgarbi a Castelfranci. Il critico d’arte, nonché parlamentare e sindaco di Sutri nel viterbese, si è mosso da Palazzo Vittoli alla scoperta del piccolo borgo irpino: “I borghi rappresentano l’Italia autentica”, ha detto. “E in futuro, vivere in questi luoghi potrebbe essere un lusso perché la tecnologia può far sì che si possa lavorare ovunque”.

Prima tappa la Chiesa di Santa Maria del Soccorso, alla scoperta dei suoi dipinti. Non ha negato foto a nessuno ed è sembrato perfettamente a suo agio, concedendosi pure una partita a biliardino. “Il risveglio con la vista sui vigneti è stato una bellissima esperienza”, ha detto. Accompagnato dal sindaco Generoso Cresta, dall’assessore Giovanni Boccella e dal consigliere Francesco Raffaele, Sgarbi ha avuto modo di vedere, ascoltare, degustare. “Si è creato un feeling particolare tra l’onorevole e la nostra comunità”, dice Boccella. “Di sicuro questa visita sarà la prima di tante”.

