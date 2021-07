20 SHARES Condividi Tweet

“Va bene l’introduzione del green pass come lasciapassare per limitare l’incremento dei contagi, purché sia assicurato a tutta la popolazione, senza differenziazioni tra territori e Regioni, l’accesso alla vaccinazione. Diversamente diventerebbe limitante per una parte dei nostri concittadini che, per le ragioni più varie, non hanno ancora ricevuto il siero anti-Covid. Servono dunque alcune garanzie: ad esempio, già oggi a quanti per patologie non possono vaccinarsi, grazie a un provvedimento voluto dal M5S, il tampone viene assicurato gratuitamente”. È quanto dichiarato dal Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, ospite della trasmissione “Agorà Estate” su Raitre.

Condividi su: