Sibilia: ‘Restate a casa, anche nei piccoli paesi’

“Desidero lanciare un appello molto forte ai nostri concittadini residenti nei piccoli comuni affinché seguano, al pari dei residenti nei centri maggiori e nelle metropoli, le regole stabilite per la loro salute e per la saluta pubblica. Lo stesso appello voglio estenderlo a tutti i media e agli operatori dell’informazione locale nonché ai sindaci: fatevi promotori di una campagna di chiarezza – dichiara il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia – perché talvolta, anche per responsabilità dei governi centrali, i piccoli centri si sentono alla periferia dell’impero. Non è questo il caso e il momento per sentirsi differenti o privilegiati o per essere distratti e insofferenti: non c’è nulla di più democratico del coronavirus. Non sa chi sei, che lavoro fai, non fa distinzione di censo e di età. Per essere più chiari, non andate in giro per il paese, rinunciate alle vostre abitudini, più tempo resterete a casa e più in fretta arriveremo a sconfiggere il maledetto virus. Aiutate operatori sanitari e delle forze dell’ordine a preservare la vostra salute, aiutatevi!”, conclude il sottosegretario.

