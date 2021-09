Siconolfi si presenta: ‘Guardia Lombardi deve essere protagonista’

16 SHARES Condividi Tweet

Francescantonio Siconolfi, candidato sindaco a Guardia Lombardi, apre la campagna elettorale giovedi 16 settembre alle ore 20:30 presso il ristorante pizzeria “Il Borgo”. Sarà l’occasione per la presentazione alla cittadinanza della lista “Guardia Futura”, composta dai candidati: Ferdinando Compierchio, Giovanni Di Paola, Vito Di Paola, Elvira Gerarda Del Sordi, Giovanni Montemarano, Carmine Pichiarallo, Angelo Salvatore, Franco Valvano, Angelo Tota e Francescantonio Rossi.

«La nostra è una lista che coniuga esperienza e rinnovamento. Siamo persone semplici che vogliono lavorare e valorizzare la propria terra», spiega Siconolfi. «Uno dei miei obiettivi è quello di rendere Guardia protagonista a livello provinciale e regionale. C’è stato molto lassismo in ambito politico amministrativo. Il paese, ad esempio, è stato tagliato fuori dalle opportunità legate al progetto Pilota e da altre iniziative sovracomunali legate allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio. Purtroppo in questi ultimi anni è stato fatto poco o niente. Proprio ieri è uscita la graduatoria dei fondi per le strutture sportive Anci Campania e il nostro paese non figurava tra i beneficiari. Direi che è stato fatto ben poco e credo anche male. Ma la condizione del paese è sotto gli occhi di tutti».

Siconolfi delinea la prospettiva del suo impegno programmatico. «Il nostro punto forte sarà quello di promuovere una amministrazione partecipata, dove ogni cittadino deve sentirsi partecipe e protagonista. Intendiamo ascoltare e migliorare i servizi per i nostri anziani, ma soprattutto coinvolgere i giovani nelle scelte amministrative. Sarò un sindaco giovane e chi meglio di me potrà interloquire in maniera privilegiata con le nuove generazioni affinchè insieme possiamo creare condizioni migliori per il futuro della nostra comunità. Occorre valorizzare e migliorare i servizi essenziali, valorizzare l’ambiente e l’intero territorio». Conclude. «C’è bisogno di potenziare l’attività sociali e culturali, concentrarsi sul sostegno all’agricoltura e creare condizioni di sviluppo per produrre occupazione. Noi siamo pronti alla sfida del domani e stiamo vedendo che i cittadini con il loro calore e sostegno ci stanno dando ragione».

